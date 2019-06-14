2019-06-14T14:58:53+03:00
Общество

Ямальская делегация в выходные проверит лагеря, в которых отдыхают юные жители округа

На этот раз ямальцы едут в Тюменскую область
Алена Кульмухаметова
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Ямальская делегация в выходные проверит лагеря, в которых отдыхают юные жители округа. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмальская делегация в выходные проверит лагеря, в которых отдыхают юные жители округа. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа 15 июня планирует проверить детские оздоровительные лагеря Тюменской области, где отдыхают юные ямальцы.

По информации правительства ЯНАО, делегаты посетят центр восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка", АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика», РЦДППВ «Аванпост» и др. Все учреждения принимают юных ямальцев в рамках заключённых государственных и муниципальных контрактов. Область проверки - условия пребывания, питание, медицинское обслуживание детей, обеспечение лагерей развитой инфраструктурой, системой безопасности, профессиональными кадрами.

Напомним, что с 8 по 12 июня 2019 года делегацией были также проверены лагеря Республик Болгария, Крым и Краснодарского края. В ходе поездки проверяющие высоко оценили достоинства условий проживания, современной инфраструктуры и развивающей среды для юных северян на Черноморском побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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