«Сотрудник банка» похитил с карты пуровчанина около 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-14T14:50:38+03:00

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Житель посёлка Пуровск Пуровского района 12 июня обратился в полицию с заявлением о краже денег с банковских карт.

Полицейским мужчина рассказал, что 11 июня ему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником одного из банков, который сообщил, что в настоящее время кто-то пытается снять с его карты деньги и поинтересовался, знает ли пуровчанин о транзакции. После злоумышленник предложил ямальцу продиктовать номера всех имеющихся у него банковских карт, цифры, указанные на их оборотной стороне, якобы для предотвращения попыток снятия денег с карт. Будучи введенным в заблуждение, мужчина сообщил неизвестному всю требуемую информацию, после чего с карт произошло списание 192 937 рублей. Пуровчанин понял, что его обманули, и обратился к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU