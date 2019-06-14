2019-06-14T13:32:05+03:00
Общество

В Тарко-Сале День отца встретят эстафетами и играми

В случае плохой погоды мероприятие перенесут в здание дома культуры
Алена Кульмухаметова
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В Тарко-Сале День отца встретят эстафетами и играми. Фото с сайта pixabay.comВ Тарко-Сале День отца встретят эстафетами и играми. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье, 16 июня, в России отметят День отца. В Тарко-Сале отметят праздник эстафетами и веселыми играми для пап и детей.

По информации администрации Пуровского района, в 11 часов всех желающих приглашают в веревочный парк «Эверест», расположенный возле спортивного комплекса «АВАНГАРД». Парк открылся 7 июня и уже стал любимым местом отдыха горожан. Организаторы праздника готовят для отцов и детей увлекательное испытание в виде прохождения дистанций на лучшее время.

В 14 часов коллектив ДК «Юбилейный» проведет на набережной Саргина эстафеты для семей с детьми. Организаторы предупредили, что в случае плохой погоды мероприятие перенесут в здание дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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