2019-06-14T12:54:39+03:00
Общество

Ноябрянка ради 20 тысяч рублей вышла замуж

Молодожёнов развели по решению суда
Алена Кульмухаметова
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Ноябрянка ради 20 тысяч рублей вышла замуж. Фото с сайта pixabay.comНоябрянка ради 20 тысяч рублей вышла замуж. Фото с сайта pixabay.com
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Жительница Ноябрьска обрела мужа всего за 20 тысяч рублей, а её супруг из солнечного Азербайджана получил регистрацию в России. «Счастье» молодых было коротким.

По информации прокуратуры ЯНАО, в июне 2017 года иностранец предложил ноябрянке 20 000 рублей взамен на ее согласие заключить с ним брак. Эта процедура нужна была ему для получения разрешения на временное проживание и, в последующем, гражданства Российской Федерации.

Женщина согласилась на заключение брака при этом, «супруги» вместе не проживали. В августе 2017 года гражданин республики Азербайджан получил разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным в силу его фиктивности и аннулировании записи акта гражданского состояния о его заключении.

По решению суда брак, заключенный между ноябрянкой и гражданином республики Азербайджан признан недействительным, аннулирована запись о его регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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