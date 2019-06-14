СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-14T12:40:02+03:00

Рейсы между Салехардом и Лабытнангами могут возобновить к вечеру. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Сегодня из-за усиления ветра до 25 метров в секунду и снижения видимости была приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги. Напомним, безопасная эксплуатация паромов возможна при максимальном ветре до 16 метров в секунду. Движение на линии будет возобновлено при снижении скорости ветра, а также при улучшении видимости.

- Один паром у нас сегодня все-таки перевёз несколько автомашин. На 11 часов утра ветер на реке в районе переправы Салехард-Лабытнанги усилился до 25 метров в секунду. Паромы остановились. Прекращены также все перевозки водным транспортом. Из-за сильного северо-восточного ветра из аэропорта Салехард временно прекращён приём-выпуск вертолётных рейсов. Самолёты летают в штатном режиме, - сообщил директор дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

Он также отметил, что по прогнозам синоптиков, во второй половине дня ветер должен утихнуть, после чего все рейсы будут выполнены.

Напомним, в пятницу, 14 июня, на Ямале объявлен штормовой прогноз. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на территории округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ночью по востоку округа сильные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный 6-11 м/с., в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Тазовском районах порывы до 16-21 м/с. Температура ночью: -1 до + 4. Температура днем: +2…+7.

Уточнить информацию о работе транспортных предприятий можно по телефонам: переправа Салехард – Лабытнанги: +7(34992) 5-17-03, +79124204046, дорожная дирекция ЯНАО: +7(34922) 7-17-04, аэропорт Салехард: 8 (34922) 74208, 43617, аэропорт Надым: 8 (3499) 54-54-02; 54-50-02; 54-90-00, аэропорт Новый Уренгой: 8 (3494) 23-23-60; 23-23-62, аэропорт Ноябрьск: 8 (3496) 365-007, аэропорт Тарко-Сале: 8 (34997) 2-11-33, аэропорт Красноселькуп: 8 (34932) 21191.

ИСТОЧНИК KP.RU