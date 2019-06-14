СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-14T11:59:57+03:00

На Ямале на воде за две недели погибли шесть человек. Фото с сайта администрации Пуровского района

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Печальную статистику сообщил заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов. Всего за две недели в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировано шесть несчастных случаев на воде, шесть человек погибли.

Аркадий Бессонов отметил, что половина погибших из Приуральского района, в результате пять несовершеннолетних детей остались без одного родителя. Пять погибших были без жилетов, один человек перевернулся на снегоболотоходе. При этом, как показывает статистика, 85% погибших — представители коренных малочисленных народов севера.

Так, на водных объектах, расположенных на территории Пуровского района зарегистрирован один несчастный случай и три человека спасены. 11 июня в устье реки Кутьяха (возле стойбища «Медвежка» в 20 км от деревни Харампур) утонул житель 1989 г.р.. Находился с товарищем и женой в моторной лодке, по неизвестным причинам прыгнул с лодки в воду и утонул. По словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. Для проведения поисковых работ выдвинулась группа водолазных работ в количестве пять человек Тарко-Салинского поисково-спасательного отряда «Ямалспас».

В районе активизировали разъяснительную работу среди коренных жителях о мерах безопасности на воде, руководителям сельхозпредприятий поручили ужесточить контроль за обеспечением работников спасательными средствами, техническим состоянием маломерных судов и использованием спасательных жилетов при нахождении на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU