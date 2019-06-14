2019-06-14T11:28:07+03:00
Общество

Ямал на выставке в Китае представит промышленный и туристический потенциал региона

Российско-Китайское ЭКСПО будет работать до 19 июня
Алена Кульмухаметова
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Ямал на выставке в Китае представит промышленный и туристический потенциал региона. Фото с сайта pixabay.comЯмал на выставке в Китае представит промышленный и туристический потенциал региона. Фото с сайта pixabay.com
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Сегодня в китайском Харбине состоится церемония открытия VI Российско-Китайского ЭКСПО. Ежегодная международная выставка традиционно соберёт большое количество стран, регионов и предприятий. Ямал входит в число участников от Российской Федерации.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, на ЭКСПО ямальцы представят агропромышленный и туристический потенциал округа. Ожидается подписание соглашений в сфере развития внешнеэкономических связей и научного сотрудничества. Также будут презентованы продукция и услуги экспорто ориентированных предприятий округа: производственной фирмы «Ныда-ресурс», рыболовной артели «Орион», Салехардского рыбного комбината, туристической компании «Дискавер Ямал». Известный художник, мастер-косторез Сергей Лугинин познакомит гостей ямальского стенда с северными художественными промыслами и проведёт мастер-класс по резьбе из кости.

Российско-Китайское ЭКСПО будет работать до 19 июня. В этом году международная выставка посвящена 70-летию установления дипломатических связей между Россией и Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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