Тюменцы могут поблагодарить врачей в преддверии Дня медицинского работника
В предстоящее воскресенье, 16 июня, медицинские работники нашей страны отметят свой профессиональный праздник. Врачи, средний и младший медперсонал – каждый, кто посвящает себя такому нелегкому труду, без сомнения, заслуживает глубочайшего уважения.
В Тюмени немало больниц, поликлиник и частных медучреждений, где работают одни из лучших докторов России, для которых медицина – не просто сфера деятельности, а настоящее призвание. Они спасают жизни, помогают сохранять и поддерживать здоровье и красоту на высоком уровне. Именно про таких врачей рассказывает новый спецпроект «Медицина – мое призвание», посвященный Дню медицинского работника.
На страницах проекта можно найти интересную и полезную информацию о докторах, а также оставить отзыв о работе специалистов – благодарность или обращение. Каждое отправленное сообщение будет получено и прочтено тем, кому оно адресовано. Узнать подробности и оставить свой отзыв можно в любое время в проекте «Медицина – мое призвание».
ИСТОЧНИК KP.RU