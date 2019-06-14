СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-14T10:59:50+03:00

В Новом Уренгое по суд отправился организатор игрового клуба. Фото с сайта pixabay.com

Всё оборудование было изъято

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В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

По информации СУ СК ЯНАО, с июня 2017 года по сентябрь 2018 года в помещении, расположенном в городе Новый Уренгой, проводились азартные игры вне игорной зоны с использованием персональных компьютеров в качестве игровых автоматов.

Факт незаконной игорной деятельности выявлен и пресечен сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Новый Уренгой.

По результатам проведенной экспертизы изъятое оборудование по своему функциональному и техническому состоянию соответствует определению игрового автомата.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU