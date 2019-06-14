В Новом Уренгое по суд отправился организатор игрового клуба
В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
По информации СУ СК ЯНАО, с июня 2017 года по сентябрь 2018 года в помещении, расположенном в городе Новый Уренгой, проводились азартные игры вне игорной зоны с использованием персональных компьютеров в качестве игровых автоматов.
Факт незаконной игорной деятельности выявлен и пресечен сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Новый Уренгой.
По результатам проведенной экспертизы изъятое оборудование по своему функциональному и техническому состоянию соответствует определению игрового автомата.
В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU