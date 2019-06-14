На переправе Салехард-Лабытнанги остановили паромы

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-14T10:42:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогода внесла свои коррективы в работу переправы между Салехардом и Лабытнангами. Плохая видимость и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду стал причиной остановки паромов.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, информацию о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046

Кроме того, помимо навигации есть перебои и в работе воздушных перевозок. Так, вертолетные рейсы из Салехарда до Яр-Сале были задержаны. Самолеты из-за непогоды также стоят на аэродромах..

Уточнить информацию о прибытии судов, а также времени отправления можно по телефонам: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32.

ИСТОЧНИК KP.RU