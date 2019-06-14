2019-06-14T09:58:20+03:00
Общество

Единственной на Ямале гандбольной команде необходим большой зал

Проблему салехардских спортсменов с тренировочными помещениями решит строящийся комплекс «Ямал-Арена»
Алена Кульмухаметова
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Единственной на Ямале гандбольной команде необходим большой зал. Фото с сайта правительства ЯНАОЕдинственной на Ямале гандбольной команде необходим большой зал. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Губернатор Ямала побывал на тренировке гандбольной команды «Фаворит» из Салехарда. На сегодняшний день это единственная действующая секция гандбола, существующая в округе.

Сейчас «Фаворит» активно готовится к предстоящему чемпионату России среди мужских команд 1 лиги. Он пройдет осенью. В 2018 году команда одержала самую крупную победу в своей истории – взяли золото в межрегиональном этапе первенства страны, который прошёл в Екатеринбурге. После этой победы юноши стали лауреатами конкурса «Спортивная элита Ямала» как лучшая детская команда. Об успехах команды и одновременно трудностях, с которыми она сталкивается, тренеры и ребята рассказали Дмитрию Артюхову.

- Залов не хватает. Для тренировок малышей залов «Геолога» хватает. Старшим ребятам уже тесно, не развернуться, нужен большой зал. И людей не хватает, именно спортсменов. Город небольшой, а видов спорта очень много, и все тренеры борются за каждого ребенка, спортсмена. Нужно чаще выезжать на соревнования, побеждать, чтобы мы были на слуху. К сожалению, не всегда это получается, - рассказал старший тренер команды Игорь Прибега.

Проблему салехардских спортсменов с тренировочными помещениями решит строящийся комплекс «Ямал-Арена». Там будет два ледовых корта, многофункциональные залы для разных видов спорта, бассейны. Строители обещают его сдать к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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