2019-06-14T09:20:41+03:00
Происшествия

На Ямале судят мужчину, который зверски забил насмерть свою сожительницу

Какие слова женщины задели ямальца, выясняли следователи
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале судят мужчину, который зверски забил насмерть свою сожительницу. Фото с сайта pixabay.comНа Ямале судят мужчину, который зверски забил насмерть свою сожительницу. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Ссора между двумя возлюбленными закончилась смертью женщины и тюрьмой для мужчины в небольшом ямальском посёлке. Что именно сказала во время скандала женщина, чем вызвала ярость любимого, выясняли следователи.

По информации следственного комитета Ямала, накануне салехардским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шурышкарского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Семейная драма случилась в ночь на 19 марта 2019 года в селе Горки Шурышкарского района. Во время очередной ссоры с сожительницей 35-летний мужчина словно взбесился. Он начал зверски избивать свою возлюбленную и пинать её по голове и телу. Женщина получила множественные травмы внутренних органов и погибла на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Было принято решение заключить его под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут поблагодарить врача в преддверии Дня медицинского работника
В Новом Уренгое по суд отправился организатор игрового клуба
На переправе Салехард-Лабытнанги остановили паромы
Единственной на Ямале гандбольной команде необходим большой зал
В Новом Уренгое из окна с девятого этажа выпал мужчина
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 15 ДТП
Ямальские туристы на байдарках отправятся в сплав по реке Пяку-Пур
Юным жителям Муравленко торжественно вручили паспорта
Погода на Ямале 14 июня: мокрый снег, дожди и сильный ветер
В Ноябрьске состоится XXX Всероссийский олимпийский день
«Зелёную весну» в Лабытнангах могут отменить из-за плохой погоды
На Ямале для бездомных животных откроют 31 приют
«Банкир» обчистил банковскую карту гостя Нового Уренгоя
В ямальских сёлах открылись творческие мастерские для ребят из «Дыхания Арктики»
Мясоперерабатывающее предприятие Ямала задолжали налогов больше миллиона рублей
На трассе «Губкинский-Ноябрьск» насмерть разбился водитель «Нивы»
В Ямальском районе готовятся к отопительному периоду
В Надыме отремонтируют двадцать участков дорог
Из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург можно летать пять раз в неделю
На Ямале будут судить парня убитой девушки
Надымчан вновь оставят без холодной воды
Компания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты
В Новом Уренгое отпраздновали юбилей легендарного строителя
В Ноябрьске завоют сирены
В Новом Уренгое за взятку судят работника предприятия ТЭК