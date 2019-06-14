СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-14T09:20:41+03:00

На Ямале судят мужчину, который зверски забил насмерть свою сожительницу. Фото с сайта pixabay.com

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Ссора между двумя возлюбленными закончилась смертью женщины и тюрьмой для мужчины в небольшом ямальском посёлке. Что именно сказала во время скандала женщина, чем вызвала ярость любимого, выясняли следователи.

По информации следственного комитета Ямала, накануне салехардским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шурышкарского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Семейная драма случилась в ночь на 19 марта 2019 года в селе Горки Шурышкарского района. Во время очередной ссоры с сожительницей 35-летний мужчина словно взбесился. Он начал зверски избивать свою возлюбленную и пинать её по голове и телу. Женщина получила множественные травмы внутренних органов и погибла на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Было принято решение заключить его под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU