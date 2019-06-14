2019-06-14T09:07:38+03:00
Общество

В Новом Уренгое из окна с девятого этажа выпал мужчина

Следователи организовали проверку
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое из окна с девятого этажа выпал мужчинаВ Новом Уренгое из окна с девятого этажа выпал мужчинаФото: Татьяна Коркина
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Свёл счёты с жизнью или выпал нечаянно одинокий мужчина, будут выяснять следователи города Новый Уренгой. Сообщение о том, что из окна с 9 этажа появились в соцсетях 11 июня. Спасти мужчину не удалсоь.

Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа мужчины. Было установлено, что 11 июня 2019 года у дома два по улице Интернациональная города Новый Уренгой обнаружено тело местного жителя. Мужчина проживал один в квартире, расположенной на 9 этаже вышеуказанного дома.

По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате падения с высоты.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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