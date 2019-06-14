За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 15 ДТП

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-14T08:32:24+03:00

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По информации окружной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, последствиями которых стали механические повреждения автомобилей

Так, 13 июня в 14:19 на улице Гагарина произошло столкновение двух легковых автомобилей «Audi» и «Лада Гранта». К месту происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. Всего, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2152 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 233 травмированы, в их числе 29 детей.

Добавим, что с наступлением лета, увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов. Автоинспекторы призывают быть внимательными как водителей, так и велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU