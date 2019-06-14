2019-06-14T08:32:24+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 15 ДТП

Обошлось без погибших и пострадавших
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 15 ДТП. Фото с сайта МЧС России ЯНАОЗа минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 15 ДТП. Фото с сайта МЧС России ЯНАО
Изменить размер текста:

По информации окружной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, последствиями которых стали механические повреждения автомобилей

Так, 13 июня в 14:19 на улице Гагарина произошло столкновение двух легковых автомобилей «Audi» и «Лада Гранта». К месту происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. Всего, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2152 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 233 травмированы, в их числе 29 детей.

Добавим, что с наступлением лета, увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов. Автоинспекторы призывают быть внимательными как водителей, так и велосипедистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут поблагодарить врача в преддверии Дня медицинского работника
В Новом Уренгое по суд отправился организатор игрового клуба
На переправе Салехард-Лабытнанги остановили паромы
Единственной на Ямале гандбольной команде необходим большой зал
На Ямале судят мужчину, который зверски забил насмерть свою сожительницу
В Новом Уренгое из окна с девятого этажа выпал мужчина
Ямальские туристы на байдарках отправятся в сплав по реке Пяку-Пур
Юным жителям Муравленко торжественно вручили паспорта
Погода на Ямале 14 июня: мокрый снег, дожди и сильный ветер
В Ноябрьске состоится XXX Всероссийский олимпийский день
«Зелёную весну» в Лабытнангах могут отменить из-за плохой погоды
На Ямале для бездомных животных откроют 31 приют
«Банкир» обчистил банковскую карту гостя Нового Уренгоя
В ямальских сёлах открылись творческие мастерские для ребят из «Дыхания Арктики»
Мясоперерабатывающее предприятие Ямала задолжали налогов больше миллиона рублей
На трассе «Губкинский-Ноябрьск» насмерть разбился водитель «Нивы»
В Ямальском районе готовятся к отопительному периоду
В Надыме отремонтируют двадцать участков дорог
Из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург можно летать пять раз в неделю
На Ямале будут судить парня убитой девушки
Надымчан вновь оставят без холодной воды
Компания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты
В Новом Уренгое отпраздновали юбилей легендарного строителя
В Ноябрьске завоют сирены
В Новом Уренгое за взятку судят работника предприятия ТЭК