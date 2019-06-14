Ямальские туристы на байдарках отправятся в сплав по реке Пяку-Пур

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-14T07:52:32+03:00

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Уже завтра, 15 июня, молодежь Пуровского района соберется в райцентре и отправится в сплав по реке Пяко-Пур. За два выходных дня ребята пройдут инструктаж, обучение и тренировку по спортивной гребле, научится самостоятельно управлять байдарками и закрепят навыки на практике.

Как сообщили в администрации Пуровского района, сплавы по реке проводятся ежегодно. Программа мероприятий рассчитана как на новичков, так и на тех, кто уже не первый раз пробует себя в экстремальном виде спортивного туризма. В сплаве может принять участие любой желающий в возрасте от 18 лет. После инструктажа по технике безопасности группу участников в составе 18-20 человек распределят по плавсредствам.

Новички отправятся на тренировку в затон для того, чтобы на практике научиться управлять байдарками и не растеряться на реке. Только после прохождения всех обучающих этапов участники приступают к сплаву.

ИСТОЧНИК KP.RU