Юным жителям Муравленко торжественно вручили паспорта

СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-14T06:56:00+03:00

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Глава города Александр Александрович Подорога и начальник полиции города Муравленко подполковник полиции Нил Викторович Хвесько вручили юным жителям города главный документ, удостоверяющий личность.

Как сообщили в пресс-службе УМВД ЯНАО, основной целью мероприятия является воспитание у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, развитие патриотизма.

12 июня стал для ребят двойным праздником. С этим незабываемым событием Александр Александрович и Нил Викторович поздравили молодых людей, сделавших шаг во взрослую жизнь, пожелав быть добропорядочными и законопослушными гражданами своей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU