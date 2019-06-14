2019-06-14T06:56:00+03:00
Общество

Юным жителям Муравленко торжественно вручили паспорта

Первый документ им вручал подполковник
Алена Кульмухаметова
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Юным жителям Муравленко торжественно вручили паспорта. Фото с сайта УМВД ЯНАОЮным жителям Муравленко торжественно вручили паспорта. Фото с сайта УМВД ЯНАО
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Глава города Александр Александрович Подорога и начальник полиции города Муравленко подполковник полиции Нил Викторович Хвесько вручили юным жителям города главный документ, удостоверяющий личность.

Как сообщили в пресс-службе УМВД ЯНАО, основной целью мероприятия является воспитание у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, развитие патриотизма.

12 июня стал для ребят двойным праздником. С этим незабываемым событием Александр Александрович и Нил Викторович поздравили молодых людей, сделавших шаг во взрослую жизнь, пожелав быть добропорядочными и законопослушными гражданами своей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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