СЕГОДНЯ 06:42 2019-06-14T06:42:42+03:00

Погода на Ямале 14 июня: мокрый снег, дожди и сильный ветер. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

На выходные потепления не ожидается

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В пятницу 14 июня утром в Салехарде снег, пасмурно, в течение дня будет идти дождь. Ветер северо-западный 6-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1, +3 градусов.

В Лабытнанги пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный 7-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0, +3 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 10-19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1, +2 градуса.

В Ноябрьске переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2, +6 градусов.

В Надыме пасмурно, мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1, +3 градусов.

В Губкинском переменная облачность, дождь. Ветер западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +6 градусов.

В Муравленко переменная облачность, дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2, +5 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно и дождь. Ветер западный, юго-западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3, +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU