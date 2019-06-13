2019-06-13T16:04:46+03:00
Общество

В Ноябрьске состоится XXX Всероссийский олимпийский день

Всех желающих приглашают на забег, прыжки в длину с места, броски мяча в баскетбольную корзину
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске состоится XXX Всероссийский олимпийский деньВ Ноябрьске состоится XXX Всероссийский олимпийский день
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В Ноябрьске 15 июня пройдет юбилейный XXX Всероссийский олимпийский день. Организаторы приглашают всех любителей здорового образа жизни и активного семейного выходного, тем более что программа рассчитана на жителей всех возрастов без ограничений. Начало мероприятия в 11.00 и пройдет оно на территории ноябрьской православной гимназии.

Для самых маленьких будет работать надувной городок, а фитнес-инструкторы проведут увлекательную зарядку. Семьи смогут принять участие в веселых стартах и в командных соревнованиях. Папам предложат попробовать свои силы в метании набивного мяча. Также всех желающих приглашают на забег, прыжки в длину с места, броски мяча в баскетбольную корзину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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