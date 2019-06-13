СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-13T15:24:33+03:00

«Зелёную весну» в Лабытнангах могут отменить из-за плохой погоды. Фото с сайта администрации города Лабытнанги

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Город Лабытнанги 14 июня присоединится к масштабной уборке в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2019».

Как сообщили в городской администрации, всех желающих стать частью экокоманды ждут в 14.00 на открытом спортивно-досуговом комплексе «СТАРТ».

Однако, провести акцию может помешать погода. Так, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» 14 июня 2019 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: небольшие, местами умеренные, ночью по востоку сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильного северного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU