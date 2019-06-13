На Ямале для бездомных животных откроют 31 приют

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-13T15:01:05+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году планируют построить или адаптировать 31 приют для бродячих животных.

По словам руководителя службы ветеринарии ЯНАО Евгения Попова, ежегодно в округе отлавливают 7-8 тысяч животных. При этом в округе нет ни одного приюта, а только пункты передержки. После содержания в созданных муниципальных приютах у животных будет три пути: передача владельцу, пожизненное содержание в приюте или после всех процедур выпуск на волю. К работе также подключились представители общественники. Уже разработана «дорожная карта» по открытию приютов.

Кроме того, разработан проект закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с животными, который передает органам местного самоуправления полномочия по организации деятельности приютов. Содержание животных без владельцев в приютах планируют осуществлять за счет средств окружного бюджета в виде предоставления субвенций муниципальным образованиям. Также муниципалитетам будет предоставлено право самостоятельно определять численность животных, подлежащее отлову.

ИСТОЧНИК KP.RU