2019-06-13T15:01:05+03:00
Общество

На Ямале для бездомных животных откроют 31 приют

Совместно с общественниками разработана «дорожная карта»
Алена Кульмухаметова
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На Ямале для бездомных животных откроют 31 приют. Фото с сайта pixabay.comНа Ямале для бездомных животных откроют 31 приют. Фото с сайта pixabay.com
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В Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году планируют построить или адаптировать 31 приют для бродячих животных.

По словам руководителя службы ветеринарии ЯНАО Евгения Попова, ежегодно в округе отлавливают 7-8 тысяч животных. При этом в округе нет ни одного приюта, а только пункты передержки. После содержания в созданных муниципальных приютах у животных будет три пути: передача владельцу, пожизненное содержание в приюте или после всех процедур выпуск на волю. К работе также подключились представители общественники. Уже разработана «дорожная карта» по открытию приютов.

Кроме того, разработан проект закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с животными, который передает органам местного самоуправления полномочия по организации деятельности приютов. Содержание животных без владельцев в приютах планируют осуществлять за счет средств окружного бюджета в виде предоставления субвенций муниципальным образованиям. Также муниципалитетам будет предоставлено право самостоятельно определять численность животных, подлежащее отлову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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