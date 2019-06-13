«Банкир» обчистил банковскую карту гостя Нового Уренгоя
Накануне в полицию Нового Уренгоя обратился иностранец постоянно работающий в городе, с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный, злоупотребив его доверием, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме более 13 000 рублей.
Полицейским мужчина рассказал, что мужчине на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков города и сообщил, что с его карты идёт попытка списания денег и для того, чтобы отменить операцию, необходимо сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях. Мужчина, будучи уверенным в том, что разговаривает с сотрудником банка, сообщил данные своей банковской карты и коды, которые пришли в смс-сообщении. После чего с его карты произошло списание денежных средств в сумме более 13 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU