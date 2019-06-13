2019-06-13T14:43:17+03:00
Происшествия

«Банкир» обчистил банковскую карту гостя Нового Уренгоя

Мужчина был уверен, что разговаривает с сотрудником банка
Алена Кульмухаметова
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«Банкир» обчистил банковскую карту гостя Нового Уренгоя«Банкир» обчистил банковскую карту гостя Нового УренгояФото: Татьяна Коркина
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Накануне в полицию Нового Уренгоя обратился иностранец постоянно работающий в городе, с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный, злоупотребив его доверием, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме более 13 000 рублей.

Полицейским мужчина рассказал, что мужчине на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков города и сообщил, что с его карты идёт попытка списания денег и для того, чтобы отменить операцию, необходимо сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях. Мужчина, будучи уверенным в том, что разговаривает с сотрудником банка, сообщил данные своей банковской карты и коды, которые пришли в смс-сообщении. После чего с его карты произошло списание денежных средств в сумме более 13 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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