2019-06-13T13:59:21+03:00
Общество

В ямальских сёлах открылись творческие мастерские для ребят из «Дыхания Арктики»

Следующий этап фестиваля пройдет в сентябре
Алена Кульмухаметова
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В ямальских сёлах открылись творческие мастерские для ребят из «Дыхания Арктики». Фото с сайта администрации Ямальского районаВ ямальских сёлах открылись творческие мастерские для ребят из «Дыхания Арктики». Фото с сайта администрации Ямальского района
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В селах Новый Порт и Мыс Каменный Ямальского района состоялись творческие мастерские для будущих участников фестиваля искусства и творчества «Дыхание Арктики».

По информации местной администрации, мастер-классы для всех желающих провели тюменские и салехардские эксперты по восьми направлениям: вокалу, хореографии, театральному, изобразительному, косторезному искусству, игре на варгане, диджеингу и битбоксу. Две последние мастерские вызвали особое любопытство у ребят, родившихся в тундре.

Для многих талантливых ямальцев фестиваль – отличная мотивация, они уже определились с направлением дальнейшей подготовки и готовятся к отборам. Следующий этап фестиваля пройдет в сентябре: каждый может подать заявку в неограниченное число номинаций, но представить в финале можно только один номер. Стать участниками творческого конкурса могут дети и взрослые – так, в прошлом году на сцене выступили артисты в возрасте от 4 до 52 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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