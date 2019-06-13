2019-06-13T13:33:46+03:00
Общество

Мясоперерабатывающее предприятие Ямала задолжали налогов больше миллиона рублей

Деньги были уплачены после вмешательства прокуратуры
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Мясоперерабатывающее предприятие Ямала задолжали налогов больше миллиона рублейМясоперерабатывающее предприятие Ямала задолжали налогов больше миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Прокуратурой Приуральского района проведена проверка соблюдения налогового законодательства юридическими лицами.

По информации прокуратуры ЯНАО, выяснилось, что мясоперерабатывающее предприятие «Паюта», которое занимается забоем оленей и ООО «Энергопрогресс Приуралья» не уплатили налоги с боры на крупную сумму. Так, взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование за 1 квартал 2019 года, которые составили 1 097 093 рублей и 248 566 рублей соответственно, не поступили в бюджет.

Несвоевременная уплата страховых взносов влечет, в том числе, нарушение трудовых и социальных прав работников.

В связи с чем прокурором района руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых имеющаяся задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьске состоится XXX Всероссийский олимпийский день
«Зелёную весну» в Лабытнангах могут отменить из-за плохой погоды
На Ямале для бездомных животных откроют 31 приют
«Банкир» обчистил банковскую карту гостя Нового Уренгоя
В ямальских сёлах открылись творческие мастерские для ребят из «Дыхания Арктики»
На трассе «Губкинский-Ноябрьск» насмерть разбился водитель «Нивы»
В Ямальском районе готовятся к отопительному периоду
В Надыме отремонтируют двадцать участков дорог
Из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург можно летать пять раз в неделю
На Ямале будут судить парня убитой девушки
Надымчан вновь оставят без холодной воды
Компания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты
В Новом Уренгое отпраздновали юбилей легендарного строителя
В Ноябрьске завоют сирены
В Новом Уренгое за взятку судят работника предприятия ТЭК