Мясоперерабатывающее предприятие Ямала задолжали налогов больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-13T13:33:46+03:00

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Прокуратурой Приуральского района проведена проверка соблюдения налогового законодательства юридическими лицами.

По информации прокуратуры ЯНАО, выяснилось, что мясоперерабатывающее предприятие «Паюта», которое занимается забоем оленей и ООО «Энергопрогресс Приуралья» не уплатили налоги с боры на крупную сумму. Так, взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование за 1 квартал 2019 года, которые составили 1 097 093 рублей и 248 566 рублей соответственно, не поступили в бюджет.

Несвоевременная уплата страховых взносов влечет, в том числе, нарушение трудовых и социальных прав работников.

В связи с чем прокурором района руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых имеющаяся задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU