Мясоперерабатывающее предприятие Ямала задолжали налогов больше миллиона рублей
Прокуратурой Приуральского района проведена проверка соблюдения налогового законодательства юридическими лицами.
По информации прокуратуры ЯНАО, выяснилось, что мясоперерабатывающее предприятие «Паюта», которое занимается забоем оленей и ООО «Энергопрогресс Приуралья» не уплатили налоги с боры на крупную сумму. Так, взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование за 1 квартал 2019 года, которые составили 1 097 093 рублей и 248 566 рублей соответственно, не поступили в бюджет.
Несвоевременная уплата страховых взносов влечет, в том числе, нарушение трудовых и социальных прав работников.
В связи с чем прокурором района руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых имеющаяся задолженность погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU