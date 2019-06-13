На трассе «Губкинский-Ноябрьск» насмерть разбился водитель «Нивы»

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-13T13:00:46+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 11 июня на трассе «Губкинский-Ноябрьск». Автомобиль «Нива» буквально смяло, как бумагу. Шансов выжить у его владельца не было

По информации Госавтоинспекции ЯНАО, около 10 часов 00 минут 11 июня на 412 километре территориальной автодороги сообщением Сургут-Салехард, 56-летний водитель «ВАЗ21214» - «Нива» двигался со стороны города Губкинский, в сторону города Муравленко. Мужчина выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком, далее по инерции "Ниву" развернуло в обратную сторону и отбросило на правую полосу по ходу его движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота Авенсис», движущимся по направлению к г.Муравленко. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ», скончался на месте ДТП до приезда службы скорой помощи.

Родственники погибшего просят очевидцев ДТП, случившегося на 412 километре автодороги Сургут-Салехард позвонить по телефону 8 922 798 4441.

ИСТОЧНИК KP.RU