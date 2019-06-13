2019-06-13T12:38:46+03:00
Общество

В Ямальском районе готовятся к отопительному периоду

В Яр-Сале планируется принять 2000 тонн арктического дизтоплива
Алена Кульмухаметова
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В Ямальском районе готовятся к отопительному периоду. Фото с сайта администрации Ямальского районаВ Ямальском районе готовятся к отопительному периоду. Фото с сайта администрации Ямальского района
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В Ямальском районе началась приемка топлива. Перед этим был проведён капитальный ремонт топливопроводов.

По словам главного инженера «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе Константина Тиунов, в Яр-Сале, Сеяхе, Панаевске и Салемале уже произвели капитальный ремонт топливопроводов и зачистку резервуаров. К приемке топлива все готово. Всего первой половине июня в Яр-Сале планируется принять 2000 тонн арктического дизтоплива

Следующий этап - приемка закупленных ранее расходных материалов для проведения ремонтов сетей, теплотрасс в межотопительный период и своевременное получение паспорта готовности.

Таким образом, подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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