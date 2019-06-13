В Ямальском районе готовятся к отопительному периоду
В Ямальском районе началась приемка топлива. Перед этим был проведён капитальный ремонт топливопроводов.
По словам главного инженера «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе Константина Тиунов, в Яр-Сале, Сеяхе, Панаевске и Салемале уже произвели капитальный ремонт топливопроводов и зачистку резервуаров. К приемке топлива все готово. Всего первой половине июня в Яр-Сале планируется принять 2000 тонн арктического дизтоплива
Следующий этап - приемка закупленных ранее расходных материалов для проведения ремонтов сетей, теплотрасс в межотопительный период и своевременное получение паспорта готовности.
Таким образом, подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом.
ИСТОЧНИК KP.RU