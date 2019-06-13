В Надыме отремонтируют двадцать участков дорог

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-13T11:53:01+03:00

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В Надыме организация «Уренгойдорстрой» выполнит ремонт двадцати участков дорог и благоустроит общественные территории

Как сообщили в пресс-службе организации, работы запланированы на кольцевой развязке, проездах № 4 и 7, улицах Зверева, Геологоразведчиков, Пионерская, Рыжкова, набережной им. Оруджева на озере Янтарное, тротуарах по Пионерской, Полярной, Строителей и Щербины, а также почти шесть км дороги от композиции «Мамонты» в сторону аэропорта.

Дороги будут ремонтировать капитально. В период с 10 июня по 10 июля предстоит демонтаж старого асфальтобетона по участкам и другие подготовительные работы. Помимо спецтехники здесь будет задействовано 80 рабочих.

Как и при любых строительных работах, во время ремонта дорог жители испытают определённый дискомфорт. Но потерпеть стоит, учитывая, какие перемены к лучшему в итоге ожидают город. Что происходит на том или ином участке (плюс, сроки и объемы), жителям расскажут паспорта объектов.

Полным ходом идёт сейчас благоустройство набережной озера Янтарное. Земляные работы уже позади. После того, как уйдёт тяжёлая техника, здесь приступят к укладке брусчатки и устройству элементов набережной. На участке 510 метров двухъярусной набережной предусмотрены малые архитектурные формы и композиции, озеленение, наружное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU