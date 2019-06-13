СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-13T11:32:11+03:00

Из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург можно летать пять раз в неделю. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Новые рейсы добавляются в расписание крупнейшего авиаузла Ямало-Ненецкого автономного округа. Уже с 17 июня и до конца октября текущего года до Санкт-Петербурга из Нового Уренгоя можно летать пять раз в неделю.

Отмечается, что на данный момент авиакомпания «Ямал» выполняет рейсы по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Нового Уренгоя в 10.00. Этот же перевозчик добавляет вылеты по понедельникам и субботам с вылетом из газовой столицы в 9.45. Время в пути составляет около 3,5 часов.

Продажа билетов по данному направлению открыта на весь летний сезон. Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы можно на сайте перевозчика, а также в авиакассах городов.

Всего в маршрутной сети аэропорта Новый Уренгой в настоящее время 17 регулярных направлений, на которых работает 8 авиакомпаний. Посмотреть актуальное расписание можно на сайте аэропорта www.nux.aero в разделе «Сезонное расписание».

ИСТОЧНИК KP.RU