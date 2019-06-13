2019-06-13T11:01:06+03:00
Происшествия

На Ямале будут судить парня убитой девушки

Ранее следователь закрыл уголовное дело
Алена Кульмухаметова
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На Ямале будут судить парня убитой девушки. Фото с сайта прокуратуры ЯНАОНа Ямале будут судить парня убитой девушки. Фото с сайта прокуратуры ЯНАО
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Раз девушка погибла от угарного газа и огня, значит виноватых нет. Так посчитал ямальский следователь. При этом его не смутило, что у погибшей были ножевые ранения груди.

Напомним, в декабре 2017 года при тушении жилого дома в селе Гыда Тазовского района в очаге пожара обнаружен труп девушки – жительницы села 1995 года рождения.

Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти явилось отравление угарным газом и термическое воздействие пламени. Вместе с тем при исследовании трупа было обнаружено колото-резанное ранение груди.

По результатам проверки обстоятельств смерти девушки, следователь следственного отдела по Тазовскому району пришел к выводу, что ножевое ранение не связано со смертью, так как повлекло только причинение тяжкого вреда здоровью, а смерть наступила в результате пожара. По факту смерти девушки следователем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы по факту ножевого ранения переданы в районный следственный отдел полиции.

Однако прокуратура провела проверку и выяснила, что тело девушки пожарными обнаружено под крыльцом подъезда жилого дома, ножа, которым была ранена девушка, на месте преступления не обнаружили. Указанные обстоятельства свидетельствовали о попытке сокрытия следов преступления, умышленном поджоге и совершении убийства с особой жестокостью.

При этом следствием рассматривалась только одна версия причинения смерти потерпевшей – в результате самоубийства.

Причастность к совершению преступления знакомого девушки, который согласно показаниям ее родственников незадолго до смерти предлагал вступить в брак и получил отказ, следователем осталась не проверенной. Молодой человек даже не допрошен в ходе предварительного следствия.

Прокуратурой Тазовского района в суд направлено ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела. Заявленное ходатайство судом удовлетворено, надзирающим прокурором незаконное решение следственного органа отменено.

О нарушении разумного срока уголовного судопроизводства и незаконном прекращении уголовного дела проинформирован руководитель СУ СК России по ЯНАО для принятия мер к устранению допущенных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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