2019-06-13T10:42:12+03:00
Общество

Надымчан вновь оставят без холодной воды

В городе идёт промывка магистралей
Алена Кульмухаметова
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Надымчан вновь оставят без холодной водыНадымчан вновь оставят без холодной водыФото: Татьяна Коркина
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Жителей Надыма вновь «порадовали» сообщением об отключении холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.

«Внимание! Временное отключение холодной воды! В связи с промывкой магистрального водопроводных сетей, которую проводит АО «Ямалкоммунэнерго», с 22-00 часов 13 июня до 06-00 часов 14 июня будет временно отключена холодная вода в домах по следующим адресам: Заводская, 8, 9, 10, 11, Зверева, 50, 51, 52, в СОК «Олимп». В этих домах, а также в соседних микрорайонах Надыма возможно ухудшение качества холодной воды.

Напомним, что ранее в Надыме завершился отопительный сезон, и была отключена горячая вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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