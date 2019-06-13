Надымчан вновь оставят без холодной воды
Жителей Надыма вновь «порадовали» сообщением об отключении холодной воды. Об этом сообщает городская администрация.
«Внимание! Временное отключение холодной воды! В связи с промывкой магистрального водопроводных сетей, которую проводит АО «Ямалкоммунэнерго», с 22-00 часов 13 июня до 06-00 часов 14 июня будет временно отключена холодная вода в домах по следующим адресам: Заводская, 8, 9, 10, 11, Зверева, 50, 51, 52, в СОК «Олимп». В этих домах, а также в соседних микрорайонах Надыма возможно ухудшение качества холодной воды.
Напомним, что ранее в Надыме завершился отопительный сезон, и была отключена горячая вода.
ИСТОЧНИК KP.RU