2019-06-13T10:00:22+03:00
Общество

Компания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты

Многолетнее сотрудничество будет продолжено
Алена Кульмухаметова
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Компания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты. Фото с сайта правительства ЯНАОКомпания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел личную встречу с вице-президентом по разработке и эксплуатации месторождений на суше подразделения «Разведка и добыча углеводородов» компании Total Стефаном Ле Галем.

Компанию Total и Ямал связывает многолетнее партнерство. Многие проекты были реализованы на нашей территории. Самый известный из них, «Ямал СПГ». Еще один проект по добыче реализуется в Пур-Тазовской нефтегазоносной области. В режиме запуска сегодня новая совместная инициатива – строительство завода по сжижению «Арктик СПГ-2».

В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество правительства Ямала и компании Total. Также речь шла об экологических и культурных проектах, которые правительство региона при поддержке предприятия реализует в Ямальском районе, где располагается завод «Ямал СПГ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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