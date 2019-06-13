Компания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты
В Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел личную встречу с вице-президентом по разработке и эксплуатации месторождений на суше подразделения «Разведка и добыча углеводородов» компании Total Стефаном Ле Галем.
Компанию Total и Ямал связывает многолетнее партнерство. Многие проекты были реализованы на нашей территории. Самый известный из них, «Ямал СПГ». Еще один проект по добыче реализуется в Пур-Тазовской нефтегазоносной области. В режиме запуска сегодня новая совместная инициатива – строительство завода по сжижению «Арктик СПГ-2».
В рамках встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество правительства Ямала и компании Total. Также речь шла об экологических и культурных проектах, которые правительство региона при поддержке предприятия реализует в Ямальском районе, где располагается завод «Ямал СПГ».
ИСТОЧНИК KP.RU