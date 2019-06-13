2019-06-13T09:38:54+03:00
Общество

В Новом Уренгое отпраздновали юбилей легендарного строителя

Его именем назван один из микрорайонов города
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое отпраздновали юбилей легендарного строителя. Фото с сайта администрации города Новый УренгойВ Новом Уренгое отпраздновали юбилей легендарного строителя. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой
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Накануне в районе Коротчаево отмечали не только День России. Здесь также прошли торжества, посвященные 110-летию Дмитрия Коротчаева – легендарного строителя.

Утром на перрон прибыл поезд с ветеранами-транспортниками. Встречали гостей с музыкой. У бюста Дмитрию Коротчаеву состоялся праздничный митинг и возложение цветов.

Для ветеранов была организована экскурсия по району Коротчаево. Они побывали в школьном музее; в храме, где застали работу мастеров по росписи и встретились с настоятелем. Неподдельный восторг у гостей вызвал спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика», введенный в эксплуатацию в конце прошлого года. С большим интересом восприняли ветераны и поездку на строительство моста через реку Пур. Многие выразили готовность приехать на открытие этого значимого объекта.

Дружеский ужин вылился в праздник теплого общения и воспоминаний: ветераны-транспортники были очень благодарны за возможность встретиться, за теплый прием и прекрасную программу торжества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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