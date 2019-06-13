СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-13T08:57:32+03:00

В Ноябрьске завоют сирены. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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Сегодня, 13 июня, в Ноябрьске включат сирены, произойдет кратковременное включение громкоговорителей и речевого сообщения. Единая дежурно-диспетчерская служба проведет плановую проверку работоспособности территориальной системы централизованного оповещения населения. Специалисты просят ноябрян соблюдать спокойствие.

Сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания граждан в случае чрезвычайной ситуации.

Дополнительная информация - правила поведения граждан во время проверки работы системы оповещения населения (плановый запуск электросирен), а также алгоритм действий горожан во время запуска электросирен в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера - размещена на официальном сайте муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU