2019-06-13T08:57:32+03:00
Общество

В Ноябрьске завоют сирены

Горожан просят не пугаться
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ноябрьске завоют сирены. Фото с сайта администрации города НоябрьскВ Ноябрьске завоют сирены. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 июня, в Ноябрьске включат сирены, произойдет кратковременное включение громкоговорителей и речевого сообщения. Единая дежурно-диспетчерская служба проведет плановую проверку работоспособности территориальной системы централизованного оповещения населения. Специалисты просят ноябрян соблюдать спокойствие.

Сигнал сирены, название которого «Внимание всем!», служит для привлечения внимания граждан в случае чрезвычайной ситуации.

Дополнительная информация - правила поведения граждан во время проверки работы системы оповещения населения (плановый запуск электросирен), а также алгоритм действий горожан во время запуска электросирен в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера - размещена на официальном сайте муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Надыме отремонтируют двадцать участков дорог
Из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург можно летать пять раз в неделю
На Ямале будут судить парня убитой девушки
Надымчан вновь оставят без холодной воды
Компания Total реализует на Ямале культурные и экологические проекты
В Новом Уренгое отпраздновали юбилей легендарного строителя
В Новом Уренгое за взятку судят работника предприятия ТЭК
В Пурпе продолжается строительство детского сада
На Ямале начался северный завоз
Многодетный отец из Яр-Сале спас тонущего ребёнка
Погода на Ямале 13 июня: сильный ветер и дожди
Ямальцы в преддверии Дня России получили заслуженные награды
В Новом Уренгое стартовала запись на вторую смену в трудотряды
Ноябрянам рассказали, как и где встретить День России
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём России
Погода на Ямале 12 июня: прохладно и дожди
Губернатор Ямала посетил перинатальный центр
Ноябрян предупреждают о медведе в районе водозабора
На Ямале стартовала вторая волна президентских грантов
В День России жителей Салехарда ждёт концерт и ярмарка
В Надыме начат капитальный ремонт домов
Ямальская шахматистка заняла второе место на детском Кубке России
Школьнице из Лабытнангов нарушитель ПДД выплатит моральный вред
Сотня ямальских подростков отправится в палаточный лагерь на реке Собь
Ямальские спортсмены успешно выступили на Чемпионате УрФо по лёгкой атлетике
Об ямальской акции «Триколор вокруг света» узнали в 27 странах мира
В Лабытнангах задержан парень за избиении в магазине мужчины