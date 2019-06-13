В Новом Уренгое за взятку судят работника предприятия ТЭК

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-13T08:38:25+03:00

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За коммерческий подкуп судят сотрудника организации предприятия топливного энергетического комплекса из Нового Уренгоя. Мужчина обещал обеспечить работой другую организацию.

Накануне следственным отделом было завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коммерческой организации, обвиняемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере за заведомо незаконные действия (бездействие).

По данным следствия в городе Новый Уренгой, 19 июля 2018 года одной из фирм передал сотруднику акционерного общества 130 000 рублей, 50 тысяч из которых планировалось отдать за подписание двухсторонних актов об оказании инженерных услуг, без получения полной отчетной документации, и 80 000 рублей в качестве первой части взятки от суммы в 2 400 000 рублей за беспрепятственную приемку оказанных услуг. Преступление было выявлено и пресечено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU