В Пурпе продолжается строительство детского сада
В Пурпе продолжается строительство детского сада. Подрядчики уже произвели забивку свайного поля и приступили к бетонированию ростверка.
По информации администрации Пуровского района, специалисты подрядчика - ямальской компании «РГС ГРУПП» - уже произвели срубку свайного поля, изготовили каркас и пространственный ростверк, а сейчас преступили к его бетонированию. Всего им предстоит залить около 160 кубов бетонного раствора.
Заливка бетона выполнена уже на четверть. Все необходимые строительные материалы поставляются вовремя, закончить эти работы планируют в течение семи дней.
По плану уже в сентябре здесь будут установлены стены и внутренние перегородки второго этажа. Объект хоть и сложный, но качество и своевременность выполнения работ подрядчик гарантирует.
Строительство планируют завершить в конце 2020 года, что позволит выполнить поручение президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Исполнение президентского указа находится на особом контроле главы региона Дмитрия Артюхова.
ИСТОЧНИК KP.RU