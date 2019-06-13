СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-13T08:01:01+03:00

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В Пурпе продолжается строительство детского сада. Подрядчики уже произвели забивку свайного поля и приступили к бетонированию ростверка.

По информации администрации Пуровского района, специалисты подрядчика - ямальской компании «РГС ГРУПП» - уже произвели срубку свайного поля, изготовили каркас и пространственный ростверк, а сейчас преступили к его бетонированию. Всего им предстоит залить около 160 кубов бетонного раствора.

Заливка бетона выполнена уже на четверть. Все необходимые строительные материалы поставляются вовремя, закончить эти работы планируют в течение семи дней.

По плану уже в сентябре здесь будут установлены стены и внутренние перегородки второго этажа. Объект хоть и сложный, но качество и своевременность выполнения работ подрядчик гарантирует.

Строительство планируют завершить в конце 2020 года, что позволит выполнить поручение президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Исполнение президентского указа находится на особом контроле главы региона Дмитрия Артюхова.

ИСТОЧНИК KP.RU