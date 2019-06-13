2019-06-13T07:36:00+03:00
Общество

На Ямале начался северный завоз

По рекам доставляется топливо и необходимые грузы, чтобы пережить холода
Алена Кульмухаметова
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На Ямале начался северный завоз. Фото с сайта администрации Пуровского районаНа Ямале начался северный завоз. Фото с сайта администрации Пуровского района
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В Пуровском районе с открытием навигации начался северный завоз. Водным транспортом в посёлок Халясавэй доставляются топливо и все необходимые для села грузы.

По информации администрации Пуровского ра йона, пока на реке Халясавинка стоит большая вода, катера с баржами причаливают к местному пирсу. В первую очередь завозят топливо для котельной, в общей сложности за лето планируется доставить 475 тонн.

Работники общества «Ямалкоммунэнерго» заранее подготовили насосы, проложили трубопровод для перекачки газоконденсата. Во время транспортировки утечек топлива в реку нет, соблюдаются все меры пожарной безопасности. Как только завершится завоз топлива, коммунальщики села начнут готовиться к новому отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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