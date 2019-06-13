2019-06-13T06:59:08+03:00
Общество

Многодетный отец из Яр-Сале спас тонущего ребёнка

Мужчина услышал крик и бросился на помощь
Алена Кульмухаметова
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Многодетный отец из Яр-Сале спас тонущего ребёнка. Фото из соцсети ВКонтактеМногодетный отец из Яр-Сале спас тонущего ребёнка. Фото из соцсети ВКонтакте
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«Встали картинкой в памяти большие глаза ребенка, смотрящие на меня из-под воды» - вспоминает после происшествия житель Яр-Сале. Но начнем по порядку.

Трагедия едва не случилась 9 июня в селе Яр-Сале на Ямале. У плавмагазина оторвался трап, когда по нему шли люди. В воду упал маленький ребёнок. Местный житель и отец четверых детей Дамир Сафарбеков находился в тот момент на пристани. Мужчина услышал услышал крик и бросился на помощь, не теряя ни секунды на размышления. Ямалец спас ребёнка и передал его родителям. Героем себя Дамир не считает. На вопрос: страшно или нет было спасать? – не отвечает, но добавляет.

– Я когда домой приехал и переодеваться начал, только потом встали картинкой в памяти большие глаза ребенка, смотрящие на меня из-под воды. Вот тогда потрясло немного… Все хорошо, так поступил бы каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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