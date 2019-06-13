СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-13T06:43:01+03:00

Погода на Ямале 13 июня: сильный ветер и дожди Фото: Татьяна Коркина

На территории всего округа пасмурная погода

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В четверг 13 июня в Салехарде пасмурно и дожди. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +6 градусов.

В Лабытнангах облачно, утром мокрый снег, днём – дождь Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду при порывах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1, +5 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно и сильный дождь. Ветер северный, северо-западный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3 градуса.

В Ноябрьске пасмурно и сильный дождь. Ветер северо-западный 9-19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3 градуса.

В Надыме облачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6 градусов.

В Губкинском сильный дождь и пасмурно. Ветер северный, северо-западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +6 градусов.

В Муравленко пасмурно и сильный дождь. Ветер северный, северо-западный 9-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +6 градусов.

В Тарко-Сале сильный дождь и пасмурно. Ветер восточный, северный, северо-западный, западный 9-17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU