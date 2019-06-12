Ямальцы в преддверии Дня России получили заслуженные награды

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-12T15:45:14+03:00

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В канун Дня России губернатор Дмитрий Артюхов вручил государственные награды РФ и награды ЯНАО. Медали, почётные звания и благодарности получили 30 человек.

Так, сразу три сотрудника ОАО «Ямал СПГ» получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это главный бухгалтер Наталья Комарова, директор по капитальному строительству завода СПГ Дмитрий Фомин и заместитель генерального директора компании Игорь Часнык. Благодарности от Президента РФ получили трое сотрудников зарубежных компаний –партнёров по строительству завода в Сабетте.

За вклад в развитие науки обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени стала известная на Ямале археолог Наталья Фёдорова. Исследователь является основателем школы арктической археологии, автор 170 научных трудов, при её участии открыты самые значительные памятники истории и археологии региона.

Медики, учителя, работники культуры, нефтегазовой сферы, строители, спасатели и общественники – свои награды получили представители многих направлений. Врачи из Надыма и Салехарда Людмила Мольченкова и Олеся Ткачук стали «Заслуженными врачами РФ». Главный внештатный акушер-гинеколог Ямала Алексей Денисов и врач скорой помощи Евгений Процевский – «Заслуженными работниками здравоохранения ЯНАО. Двое педагогов из Салехарда – Наталья Алдакаева и Валентина Кашаева – получили государственные награды – звание «Заслуженный учитель РФ» и почётную грамоту Президента России. Медаль «За сохранение Арктики» вручили гендиректору ОАО «Севернефтегазпром» Владимиру Дмитруку. Медаль «За гражданскую инициативу» уехала в Приуралье. Её вручили председателю совета общественного движения «Возрождение» Наталии Карымовой. Сразу 8 человек стали «Заслуженными работниками нефтяной и газовой промышленности РФ».

Впервые в истории был вручён знак отличия «Почётный наставник». Его обладателем стал пожарный 1 класса Владимир Корсаков из Нового Уренгоя. Он всю жизнь проработал в пожарной охране. Сначала в Киргизии, потом в Казахстане, а последние 25 лет – на Ямале. Владимир Корсаков является заслуженным тренером России по пожарно-прикладному спорту. Среди его подопечных – участники международных соревнований и чемпионы мира.

ИСТОЧНИК KP.RU