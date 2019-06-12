СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-12T14:29:08+03:00

В Новом Уренгое стартовала запись на вторую смену в трудотряды. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой

Оставить заявку можно не выходя из дома

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Юные ямальцы уже две недели находятся на каникулах. Некоторые ребята отдыхают в лагерях, а есть и те, кто решил потрудиться этим летом и немного заработать.

Так, началась запись в Трудовые отряды главы города Новый Уренгой на вторую смену. Она проводится через направление заявок через официальный сайт муниципального образования, раздел - "Виртуальная приемная" - подраздел "Онлайн запись в Трудовой отряд".

Дата электронной записи на вторую смену – 13 июня с 14:00 до 16:00 для районов Коротчаево и Лимбяяха, 14 июня - с 14:00 до 16:00 для города Новый Уренгой. На третью смену: 12 июля с 14:00 до 16:00.

Подробную информацию по данному вопросу можно получить в Управлении по работе с молодёжью и общественностью Администрации города Новый Уренгой по тел.: 22-37-21.

Консультацию по вопросам трудоустройства молодежи в организации города по телефону: 22-09-82.

ИСТОЧНИК KP.RU