Ноябрянам рассказали, как и где встретить День России

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-12T12:04:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальцы празднуют сегодня День России. Во всех городах проходят праздничные мероприятия.

Не остался в стороне и Ноябрьск. Так 12 июня с 13 до 17 часов территория аллеи-бульвара на улице Ленина превратилась в творческую, развлекательную площадку и стала местом проведения городского проекта «Ты процветай, моя Россия!». Множество мастер-классов и фото-зон можно найти в «Арт-вернисаже». Всего для жителей организуют 10 площадок! «Чудетство» — здесь можно прекрасно провести время, поиграть в народные игры, спеть вместе с зажигательным фольклорным коллективом «Белые росы». Самых маленьких горожан ждет увлекательное путешествие в страну сказок, национальные игры, Академия развлечений и затей «Литл-пипл», кукольный театр под открытым небом и множество приятных сюрпризов.

«Рукотворные чудеса» — уникальная творческая площадка, где представлены разнообразные мастер-классы, выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Под чутким руководством ремесленников есть уникальная возможность попробовать создать свой шедевр, или просто понаблюдать за техникой мастеров. Интерактивные площадки — «Умник-парк», проект «РИТМ» — инициативное бюджетирование и множество других активных зон для полезного и интересного отдыха не зависимо от возраста.

Площадь у городского фонтана — сердце праздника, в этот день она станет яркой творческой площадкой, где выступят талантливые артисты города Ноябрьска: этно-фолк студия «ВЕСНО», арт-фолк группа «Радоница», фолк-группа «Фокс-Бэнд», вокальный коллектив «Новые люди», солисты Центра Досуга «Нефтяник», Образцовый хореографический ансамбль «Огонёк» и Губернаторский коллектив Народный ансамбль танца «Огни Сибири» подарят концерт-марафон «Над бескрайними просторами льётся музыка сердец».

На одной из площадок у пешеходного фонтана с 13.00 до 16.00 «Дворец молодежи» проведет городской фестиваль «Улицы мира».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/714302" frameborder="0"></iframe> Ноябрьск празднует День России.

ИСТОЧНИК KP.RU