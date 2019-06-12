Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём России
Митинги, концерты, различные флешмобы, спортивные состязания, эстафеты и другие культурные мероприятия проходят во всех населённых пунктах в честь Дня России.
Сегодня, ямальцев поздравил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник – символ национальной гордости, гражданского единения и общей ответственности за судьбу Отечества.
Ямал вместе со всей страной гордится славной историей российского государства, самоотверженным трудом преумножает потенциал Отечества на арктических рубежах.
Только вместе, объединив усилия, мы и в дальнейшем будем честно и плодотворно работать, реальными делами улучшать жизнь наших граждан, приносить пользу малой и большой Родине.
Пусть и в дальнейшем наша сплочённость, патриотизм, ответственность будут залогом процветания нашей прекрасной северной земли и России.
Здоровья всем, благополучия, новых свершений и всего самого доброго, - говорится в сообщении Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.
ИСТОЧНИК KP.RU