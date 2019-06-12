СЕГОДНЯ 06:53 2019-06-12T06:53:53+03:00

Погода на Ямале 12 июня: прохладно и дожди Фото: Татьяна Коркина

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В среду 12 июня на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается прохладная, облачная, местами дождливая погода. В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и в Пуровском районе переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха днём +11 +14 градусов. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +8 +10 градусов. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. В Тазовском и Красноселькупе значительная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днём +6 +11 градусов. Ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +4 +6 градусов. Ветер северо-восточный 3-9, порывы до 12 метров в секунду.

В Мужах облачно, возможен дождь. Температура воздуха днём +5 +7 градусов. Ветер северный 6-11 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +3 +5 градусов. Ветер северный 4-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU