Губернатор Ямала посетил перинатальный центр

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-11T15:58:04+03:00

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Во вторник 11 июня губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа поздравил рожениц в Салехардской окружной больнице и вручил им подарки для новорождённых «Малышу Ямала». Коробки с приданым в торжественной обстановке получили шесть мам – все они вместе с малышами выписываются домой.

Сразу после вручения губернатор осмотрел Перинатальный центр больницы. Ежегодно на Ямале рождается около 7 200 детей и 1 600 из них – в стенах СОКБ. В среднем за сутки тут появляется на свет четверо младенцев. В Салехарде рожают пациентки из окружной столицы, Лабытнанги и всей западной территории региона: Ямальского, Тазовского, Шурышкарского и Приуральского районов.

Дмитрий Артюхов побывал в нескольких отделениях: для новорождённых, акушерском и патологии беременности. В последнем одновременно могут лежать 30 женщин. Большинство пациенток привезли из близлежащих районов – около 75%. На сегодняшний день в отделении заняты все койки. Губернатор осмотрел палаты и, пообщавшись с пациентками, убедился в том, что они находятся комфортных условиях.

В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых сейчас выхаживают нескольких младенцев, родившихся раньше срока. Медики способны на месте проводить реанимационно-интенсивное лечение детей с хирургической патологией в пред- и послеоперационном периоде практически любой сложности. Исключения – тяжёлые пороки сердца и желудочно-кишечного тракта. Младенцев с такими заболеваниями направляют в специализированные центры Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Томска и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU