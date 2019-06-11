2019-06-11T15:30:06+03:00
Общество

Ноябрян предупреждают о медведе в районе водозабора

Горожанам следует избегать встречи с хищников
Алена Кульмухаметова
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Ноябрян предупреждают о медведе в районе водозабора. Фото с сайта администрации города НоябрьскНоябрян предупреждают о медведе в районе водозабора. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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Сегодня на пульт оперативного дежурного ЕДДС города Ноябрьск поступила первая официальная информация о том, что в районе городского водозабора был замечен медведь и возможен выход зверя на дорогу в сторону Аэропорта.

Специалисты отмечают, что появление хозяина тайги в этом месте службы фиксируют ежегодно. Зачастую - это медведица с медвежатами. Единая дежурно-диспетчерская служба города призывает жителей быть внимательными и осторожными.

Жителям Ноябрьска рекомендуют воздержаться от посещения места, где был замечен хищник. Как объяснили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, - случаи выходов диких зверей в несвойственные для их среды обитания места и к населенным пунктам - голод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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