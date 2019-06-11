Ноябрян предупреждают о медведе в районе водозабора
Сегодня на пульт оперативного дежурного ЕДДС города Ноябрьск поступила первая официальная информация о том, что в районе городского водозабора был замечен медведь и возможен выход зверя на дорогу в сторону Аэропорта.
Специалисты отмечают, что появление хозяина тайги в этом месте службы фиксируют ежегодно. Зачастую - это медведица с медвежатами. Единая дежурно-диспетчерская служба города призывает жителей быть внимательными и осторожными.
Жителям Ноябрьска рекомендуют воздержаться от посещения места, где был замечен хищник. Как объяснили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, - случаи выходов диких зверей в несвойственные для их среды обитания места и к населенным пунктам - голод.
ИСТОЧНИК KP.RU