СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-11T15:30:06+03:00

Ноябрян предупреждают о медведе в районе водозабора. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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Сегодня на пульт оперативного дежурного ЕДДС города Ноябрьск поступила первая официальная информация о том, что в районе городского водозабора был замечен медведь и возможен выход зверя на дорогу в сторону Аэропорта.

Специалисты отмечают, что появление хозяина тайги в этом месте службы фиксируют ежегодно. Зачастую - это медведица с медвежатами. Единая дежурно-диспетчерская служба города призывает жителей быть внимательными и осторожными.

Жителям Ноябрьска рекомендуют воздержаться от посещения места, где был замечен хищник. Как объяснили в управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, - случаи выходов диких зверей в несвойственные для их среды обитания места и к населенным пунктам - голод.

ИСТОЧНИК KP.RU