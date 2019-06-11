СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-11T14:54:50+03:00

На Ямале стартовала вторая волна президентских грантов. Фото с сайта правительства ЯНАО

Материалы принимаются только в электронном виде

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По всей России стартовал второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Как сообщили в правительстве Ямала, приём заявок продлится до 31 июля, итоги подведут до 14 октября.

Накануне определили победителей первой волны. На Ямале это – 4 проекта, общая сумма – около 4,5 млн рублей.

Так, в 2019 году лабытнангская федерация айкидо начнёт проект «Айкидо для детей». За время реализации проекта проведут 79 бесплатных занятий спортом для 40 детей.

Общественная организация «Ассоциация детских и молодёжных объединений муниципального образования Приуральский район» планирует создать единую платформу на базе мобильного приложения «Я-волонтёр» - для оказания адресной помощи людям.

Ассоциация детских и молодёжных объединений Ямала с помощью гранта расширит географию проекта «Самый дружный интеркласс» до Ноябрьска, Нового Уренгоя и Муравленко. Проект направлен на объединение детей разных национальностей.

Фонд президентских грантов советует будущим участникам представлять заявки не позднее 24 июля, это даст возможность исправить возможные технические ошибки. Материалы принимаются только в электронном виде. Условия приёма работ размещены на сайте https://президентскиегранты.рф/ в разделе «Конкурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU