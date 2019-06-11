СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-11T14:42:38+03:00

В День России жителей Салехарда ждёт концерт и ярмарка

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День России жители Салехарда отметят насыщенной культурной программой.

Так, 12 июня площадь «ЦКиС «Геолог» вновь станет большой праздничной площадкой со множеством различных увлекательных мастер-классов, игровых программ и развлечений для детей, театрализованных представлений, концертных программ творческих коллективов окружной столицы, будет развернута праздничная торговля.

Концерт «Музыка в настроении нашего дня…» в исполнении эстрадно-джазового оркестра «Салехард-бэнд» начнется в 11.15. В полдень состоится митинг-концерт «Россия – великая наша держава!»

В 12.45 горожан ожидает театрализованный концерт «Мой Ямал – моя Россия!» с участием лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса «Народов много – страна одна!», самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей, представляющих национальные диаспоры города Салехарда, общественных организаций, артистов Творческого объединения «Эксперимент» «ЦКиС «Геолог»

А завершит праздник концертная программа Народного коллектива любительского художественного творчества вокального ансамбля «Триоль» "Привет, Россия-Родина моя!".

ИСТОЧНИК KP.RU