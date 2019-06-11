В Надыме начат капитальный ремонт домов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-11T14:00:38+03:00

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В многоквартирных домах Надыма станет гораздо теплее. Сейчас строители ремонтируют крышу и устанавливают новый утеплитель.

Как сообщили в администрации Надымского района, ремонт проходит На Пионерской дом 9 в рамках кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов 2019 года. Подрядчики меняют старый утеплитель на новый. Сверху вниз, по огромной трубе сыпется старый керамзит и куски рубероида. Подрядчик советует горожанам на время подготовительных работ закрывать форточки и окна, чтобы избежать пыли, которая, естественно, образуется при таких видах работы.

Теперь от холода и воды жителей будет оберегать не керамзит и рубероид, а тизол Euro-РУФ. Новый утеплитель крыши обладает рядом преимуществ, говорят специалисты. Он более влагостойкий, хорошо держит тепло, обладает высокой шумоизоляцией, не горит. После дома под номером девять, строители примутся за ремонт домов 7 и 10. Во всех трёх многоквартирных зданиях будут утеплены вентиляционные шахты и фановые стояки.

Напомним, что летом этого года в Надыме предстоит капитальный ремонт общего имущества 25 многоквартирных домов. Капремонта ждут крыши домов, внутридомовые инженерные системы, фасады и лифтовое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU