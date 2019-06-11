Ямальская шахматистка заняла второе место на детском Кубке России
Спортсменка спортивной школы олимпийского резерва «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» Оксана Горячкина на детском Кубке России 2019 года по шахматам заняла второе место.
Как сообщили в правительстве Ямала, состязания проходили среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет; юношей и девушек до 15 лет в Казани. В соревнованиях участвовали 428 шахматистов из 32 регионов России.
Оксана Горячкина группе до 11 лет достойно представила Ямало-Ненецкий автономный округ.
По результатам соревнований итоговая таблица у девочек в этой группе выглядит следующим образом: победителем стала спортсменка из Новосибирской области Анна Брагина с результатом в 8 очков из 9 возможных. Второе место заняла ямальская спортсменка Оксана Горячкина, набравшая 7,5 очков. Азалия Мифтахова из Республики Татарстан заняла третью ступень пьедестала с 7 очками в активе.
ИСТОЧНИК KP.RU