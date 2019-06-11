2019-06-11T13:32:47+03:00
Общество

Ямальская шахматистка заняла второе место на детском Кубке России

Оксана Горячкина достойно представила округ
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ямальская шахматистка заняла второе место на детском Кубке России. Фото с сайта правительства ЯмалаЯмальская шахматистка заняла второе место на детском Кубке России. Фото с сайта правительства Ямала
Изменить размер текста:

Спортсменка спортивной школы олимпийского резерва «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» Оксана Горячкина на детском Кубке России 2019 года по шахматам заняла второе место.

Как сообщили в правительстве Ямала, состязания проходили среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет; юношей и девушек до 15 лет в Казани. В соревнованиях участвовали 428 шахматистов из 32 регионов России.

Оксана Горячкина группе до 11 лет достойно представила Ямало-Ненецкий автономный округ.

По результатам соревнований итоговая таблица у девочек в этой группе выглядит следующим образом: победителем стала спортсменка из Новосибирской области Анна Брагина с результатом в 8 очков из 9 возможных. Второе место заняла ямальская спортсменка Оксана Горячкина, набравшая 7,5 очков. Азалия Мифтахова из Республики Татарстан заняла третью ступень пьедестала с 7 очками в активе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24