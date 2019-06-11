Школьнице из Лабытнангов нарушитель ПДД выплатит моральный вред

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-11T12:58:41+03:00

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Не заметил второклассницу и сбил ее на пешеходном переходе водитель из Лабытнангов. Накануне суд вынес решение о возмещении морального вреда ребёнку.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, в марте 2019 года житель Лабытнанги на регулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку 2011 года рождения, причинив легкий вред здоровью.

В связи с полученными травмами потерпевшая была вынуждена проходить стационарное лечение в медицинском учреждении.

Причиненные несовершеннолетней физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением о взыскании с водителя компенсации морального вреда.

Накануне требования прокурора удовлетворены, с виновного взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU