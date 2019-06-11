Сотня ямальских подростков отправится в палаточный лагерь на реке Собь

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-11T12:46:02+03:00

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Смена Окружного молодёжного лагеря «Северные просторы» пройдёт с 8 по 21 июля на реке Собь, что неподалёку от Харпа.

По информации администрации Надымского района, в этом году палаточный лагерь ждёт своих гостей уже в девятнадцатый раз, каждая смена – уникальная возможность отдохнуть, укрепить здоровье, пообщаться с единомышленниками, развить свой творческий потенциал, а ещё и проверить себя на прочность. Организаторы готовят для участников насыщенную авторскую программу, которая не оставит им шансов заскучать. Всевозможные спортивные эстафеты, сплавы, игры, походы.

На территории лагеря есть всё необходимое для активного и комфортного отдыха молодёжи: футбольное поле, сцена, общее костровое место, крытая столовая, площадка для фрироупа. Проживать юные натуралисты будут в 4-местных туристических палатках, девочки отдельно, мальчики отдельно. Всем участникам будут выданы туристические коврики и спальные мешки. На территории будет круглосуточно работать медицинский кабинет для приёма детей и оказания первой доврачебной помощи.

Для участия в Лагере приглашаются учащиеся образовательных учебных заведений муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте от 12 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU